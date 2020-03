Pone bon atencion si bo tin un cita na Hospital

Den cuadro di coronavirus e profesionalnan na Hospital a traha riba diferente protocol pa asina ehecuta na momento cu Aruba haya su prome pashent positivo. Hospital kier evita todo por todo aglomeracion di hende den areanan publico, cambernan di espera etc y pues ta tuma e pasonan necesario pa minimalisa riesgo di contagio.

Hospital ta hasi un apelacion pa ta pendiente paso e diferente departamentonan di servicio di Hospital mes of e specialista lo ta yamando su pashentnan si bo tin un cita planea durante e proximo dianan. A base di e informacion medico di e pashent lo dicidi si e cita ta bira uno telefonico, si ta cancela e cita y traha uno nobo, of ta pidi bo presenta na e cita. Tene na cuenta cu esaki ta valido pa casonan cu no ta di emergencia. Si bo tin cualkier pregunta por tuma libremente contacto cu e departamento concerni of specialista. Si bo tin sintoma di coronavirus porfabor yama 280 0101. Sintomanan di coronavirus ta keintura riba 38 grado, tos seco y problema pa hala rosea.

Tambe ta importante pa informa cu no lo sigui cu e operacionnan planea sino solamente cu operacionnan di emergencia. Departamento di Opname lo tuma contacto cu bo persona pa asina duna splicacion y informa debidamente.

Hospital ta pidi un y tur si bo tin un di e sintomanan di coronavirus no bini Hospital sino keda bo cas y yama e callcenter na 280 0101.

Pa cualkier pregunta por tuma contacto cu departamento di servicio y/of oficina di specialista encarga cu bo cuido.

