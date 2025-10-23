Durante un entrevista di CUA sr Frans Ponson como un comerciante a menciona cu nan ta cansa y preocupa ora cu Gobierno y Ministernann menciona tocante prijsnan di producto, si politico entre nan un vb Mep kier insulta AVP, y AVP kier insulta MEP pa comerciante ta ok, pero nos no ta mete den politica, y esei ta politikeria kende a hacie bon y kende a hacie malo, pero ora bo cuminsa touch cu comercio ta abusa di prijs y e ora ey bo t’ey haya tur e comerciantenan y cu atrobe Gobierno ta mete cu nos y e puntonan aki nos ta cansa. Frans a bisa cu nos kier pa un of otro motibo Gobierno stop, ora prijs di webo cu tur hende tin telefon pa wak cu prijs internacional a subi tur hendea grita, y comercio na Aruba a busca solucion y a sali bay busca webo afo na 5 florin pe pueblo, pero e ora ey si nos no a wak ningun mensahe di ningun hende y nos a traha riba dje. Y awe e prijs di webo ta bek na 5 florin y pa nos na Aruba e ta te hasta mas barata pero ta ok.
Kico esaki kiermeen cu comercio ta busca solucion pe pueblo pero nos si tin e pueblo na pecho, pero tin cu corda e hendenan cu prijs ta keda stipula internacional, y bo no t’ey haya un producto den supermercado cu fruta cu ta keda full e aña mes un prijs, pasobra ora haya hopi yobida tin scarcedad y e prijs ta subi y tin dimas den stock y e ora ey prijs ta cay, pero ora e prijs di e fruta ey baha ningun comerciante na Aruba no por tene na prijs halto pasobra bo ta morto, pasobra un comerciante sali y saca anuncio cu e tin e prijs barata y otro ta halto y esei ta tempo di pasado.
Hendenan cu kier comenta cu no ta berdad, awendia tur hende tin un celular den su man bo ta controla si e galiña ta caro trece bo mes lanta bo negoshi, prijs Aruba ta un mercado liber freemarket pa tur hende lanta loke nan kier, pero pueblo mes ta kere esaki miho cu e politiconan, y e politiconan ta hunga politiek pa haya voto, pero nos tin cu stop di haci esaki. Entre tur Gobierno si boso kier zundra otro pero bon pero stop di trece bisa tur dia prijs a subi pero kico bo ta haya cu un Banco Central puntra 50 hende kico e 50 hende ta bay bisa cu tur dia bo ta indoctrina hende cu prijs ta caro y e contesta ta cu prijs a subi y ningun a bin wak prijs den negoshi pa wak e berdad. E asunto di trece odio den pueblo y comercio tin cu caba haci boso asuntonan di politiek entre nan y laga comercio haci su trabou na paz.
E motibo cu CUA a trece esaki dilanti ta cu tin por lo menos 80 comerciante ta manda nos mensahe y nan no kier bin dilanti y esaki no ta solamente Frans y Francis nos tin comerciantenan para nos tras ta aserca nos y no ta algo cu ta pasando di awe y a yega di trece e frustacion aki dilanti varios biaha y e surplus cu a bin ta placa pa Gobierno e ta y bo miho cliente cada biaha bo tin trate malo y nos tin cu stop esaki y kier hunga politica y bay gana voto na manera responsabel.
Awendia cu tur hende tin un celular, tur hende por controla prijs di productonan via online, e ta mas transparente cu nunca e ta asina facil y si bo kier order e y bin bende y splike comercio dicon nos ta caro, bay cumpre, paga costo di douanne, paga bo container di 8 mil dollar y bay paga coriente y bay hacie y bin siña nos, asina Frans Ponson a bisa como ultimo palabra.