Politico mr. Gerlien Croes: “Nos ta aki pa duna otro un aporte y hunto sali padilanti”

Politico di Partido di Pueblo Arubano (AVP) mr. Gerlien Croes ta parti di e delgacion cu a sinta recientemente cu stakeholders di sector social durante un sesion di brainstorming. E obhetivo tabata pa conoce e perspectiva di organisacionnan local riba seguridad social y oportunidad igual, ademas di nan recomendacionnan pa recupera miho. “Hopi contento cu e participacion y e informacion comparti. E realidad, parti di dje conoci, ta reconfirma cu tin hopi trabou y cu Aruba su situacion y e retonan cu ta conoce pa motibo di e pandemia, a empeora. Esey ta nifica tambe cu mester planifica, trece ideanan concreto riba con nos ta bay cuminsa na purba soluciona e retonan aki,” Croes a bisa.

Organisacionnan manera Fundacion Pa Nos Comunidad, , Wit Gele Kruis y Fundacion Pa Hende Muhe Den Dificultad a participa na e encuentro importante cu a tuma luga siman pasa den Renaissance Convention Center. Esaki tabata e di cuater edicion, despues cu a cubri parti di cuido medico y sector turistico. Hunto cu Croes, e delegacion di AVP a consisti di mr. Mike Eman, drs. Mervin Wyatt-Ras y mr. drs. Arthur Dowers. Un factor resaltante durante e anochi ta con pobresa ta comberti den un circulo vicioso cu retonan cu ta wak cu ta ripiti y ta pasa di generacion pa generacion.

Sin embargo, e politico hoben ta keda enfoca riba solucion indicando cu e parti mas grandi aworaki ta con ta yuda e comunidad surpasa e tempo dificil, e cantidad di persona sin entrada cu ta ricibiendo un pakete of cupon di cu minda. “Tin hopi inseguridad di kico ta bay pasa na aña venidero y esey ta trece hopi incertidumbre y hopi preocupacion pa tur hende cu ta haci e situacion mas dificil.” Segun Croes, no por perde f’e bista cu awe nos a bin aki pa brainstorm con ta bay padilanti y nos mester mantene e sentido di ta optimista; cu nos ta bay sali for di esaki.

Como gobernante y politico semper bo ta pensa con bo ta bay yuda mehora y reenforsa e structura cu tin caba. Pensando riba e responsabilidad civico di cada un di nos, Croes tambe a puntra representantenan di e stakeholdernan invita con nan mes ta pensa cu por duna e bijdrage pa crea mas sentido di responsabilidad den comunidad. Norma y balornan poco-poco ta bay perdi y nos tin cu cuminsa bek practicamente for di zero. “Pesey nos ta aki tambe, pa hunto sigur duna otro un aporte, un ayudo y hunto sali holitiscamente padilanti,” Croes a finalisa bisando.

