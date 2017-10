Polisnan ta investigando mas acusasionnan contra di Harvery Weinstein

HOLLYWOOD, Merca- Polis Metropolitano a bisa cu tin un di dos victima cu ta sigura cu el a wordo agredi sexualmente door di Harvey Weinstein na Westminster na 2010 y Camden na 2015.

Autoridadnan ta investigando e acusasionnan aki, cu Weinstein lo a agredi un ser femenino den añanan 1980.

E productor di pelicula a desmenti categoricamente cualkier acusasion di relacion sexual forsa.

Te ainda no tin niun aresto haci riba e supuesto acusacionnan aki, según polis a bisa.

Polisnan di New York tambe ta investigando e acusacionnan aki contra di Weinstein, cu ta inclui violacion y agresion sexual.

Mas di dos docena di muhenan, incluyendo e actrisnan Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow and Rose McGowan, a acusa Weinstein di acoso sexual y rape.

Weinstein, 65, ta un figura grandi den e mundo di pelicula, unda cu su produccionnan a ricibi mas di 300 nominacion pa Oscar, di cual a gana 81 di nan.

Diasabra, e organisacion tras di e Oscar (the Academy of Motion Picture Arts and Sciences) a vota pa expulsa Weinstein.

Figuranan grandi di Hollywood, manera Tom Hanks y Whoopi Goldberg ta den e directiva di dicho organisacion.

Den nan comunicado, anunciando su decision, e Academia a bisa cu e “era di ignorancia, y complicidad sin fin den comportamento predator sexual y acoso laboral den e industria aki, ta algo di pasado”.

Fuente: http://www.bbc.com/