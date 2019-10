Polisnan ta drenta accion si Gobierno no duna siñal di busca solucion pa pago di Indexering

Sr. Jose Dirksz presidente di Sindicato SPA di Cuerpo Policial di Aruba a entrega un carta na Gobierno di Aruba y esaki ta relacion cu reunion cu nan tabatin cu nan miembronan na POVA. E punto di agenda di e reunion tabata specificamente e situacion di Indexering. E presidente di SPA ta bisa cu for di April caba tur e sindicatonan ta bezig ta sinta cu Gobierno na mesa pa wak con ta haci paga e Indexering aki. A reuni caba en total shete biaha y ainda ningun contesta contreto a bini di parti Gobierno y mirando esaki dos siman pasa SPA a bolbe tene un reunion cu su miembronan y eynan un di e puntonan di agenda ta e “staand van zaken” di Indexering y eynan a splica e miembronan cu no tabatin contesta concreto riba con Indexering lo bai wordo paga for di 2018 y en bista di esaki e miembronan a duna sindicato un mandato pa manda un carta cu un ultimatum cu a vence siman pasa. Den e carta aki e miembronan kier sa concretamente con Gobierno lo bai paga e indexering aki di 2018. E ultimatum a pasa y no tabatin reaccion di parti Gobierno y a base di esey a bolbe reuni den oranan di awemianta cu e miembronan y splicanan cu sindicato no a haya reaccion di parti Gobierno y mas cu claro e miembronan no a acepta esaki y mas bien a haya esaki un falta di respet pa cu nan di parti Gobierno y e ora sindicato a haya un mandato atrobe pa entrega un carta caminda ta avisa cu Polis ta bai den accion di “minimum bezetting”. Kico esaki ta nifica cu tur departamento di Polis lo bai tin menos trahado cu normal durante dos ora y esaki ta bai na vigor Diabierna awo 11 di October 2019 for di 1’or pa 3’or di atardi. Sindicato ta pidi pueblo comprension mirando cu e ta un derecho di e trahadonan. Riba e pregunta cu si tur sindicato no ta trahando riba e mesun liña ya cu tur otronan tambe ta bringando pa indexering y akinan e presidente di SPA a mustra cu tur sindicato ta traha riba mandato di su miembronan y cada biaha cu bai reunion cu e miembronan ta splicanan e mesun storia cu no tin reaccion di parti Gobierno y tampoco solucion y e miembronan ta vocifera cu ta leuk cu ta reuni cu otro sindicatonan pero a yega ora pa Polis riba su mes tuma accion tambe. E accion ta “minumum bezetting” pues tur hende ta bai ta riba dienst pero cada departamento lo tin un minimal bezetting y sindicato lo reuni cu tur hende na POVA durante e orario di e accion p’asina determina ki otro opcion por tin. E carta cu a wordo entrega, segun e presidente di SPA ta cu e intencion ta pa haya un contesta den e dianan aki prome cu e accion bai on Diabierna y asina por haya algo pa bisa e miembronan. E presidente di SPA a bisa tambe cu e miembronan ta consciente cu situacion financiero di Gobierno ta precario y no tin placa pero den mesun rosea ta bisa cu nan kier un solucion of otro opcionnan pa resolve e situacion y no simplemente bisa cu no tin placa. Claro cu sindicato ta willing pa baha e bedrag pero den mesun rosea ta bisa cu mester cuminsa negocia si y no keda pone nan warda y warda pasobra e miembronan di SPA ta harta y fada.

