Patruya di San Nicolas ta haya un melding over di un señora cu lo kier a comete suicidio door di tira su mes dilanti di autonan cu ta pasando. Na e sitio polisnan no a haya e persona en cuestion. Despues patruya ta wordo manda pa Savaneta na altura di Randy’s Snack caminda cu’n señora tin plannan di suicidio. Un persona a tene e señora pa evita cu e lo a bula dilanti un auto pasando. Pero durante control no a topa cu nada.

