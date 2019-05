Polisnan ta bay cu homber burachi drumi den auto

Central di Polis ta manda un patruya pa Citgo Boulevard unda cu lo tin un Audi blanco para dilanti e luga ya pa basta rato caba. Na e sitio polisnan ta klop ariba e bentana di e uato pero e homber tras di stuur no tabata reacciona, y e motor ainda tabata cendi. Polisnan a purba habri e portanan, pero esakinan tabata na lock. Door di sacudi e auto, a logra pa lanta e homber un rato for di soño pero ta bolbe cay drumi bek. A cuminsa grita e homber y a keda bati ariba e bentana. Tambe polisnan a cuminsa lusa cu e foks den cara di e homber pa e no drumi bek. E homber a keda wak e polisnan manera perdi y poco poco a el a habri e porta di auto. A pidi e homber pa baha for di auto. A constata cu e homber tabata den un estado di buracheria ariba caminda publico. E homber en cuestion tabat a holo sterki na alcohol y su wowonan tabata cora. Ora cu polisnan a papia cun’e, e ta mustra di no ta compronde loke tabata bisando e. En conexion cu esaki a bay over na detene e homber aki como sospechoso di a viola articulo 3.52 di e Ley di Codigo Penal.

Comments

comments