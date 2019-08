Polisnan disgusta con un halto ta causa accidente y bay mientras otronan tin cu keda warda

For di algun luna caba tin cierto desaroyonan no ta reinando bon den TOP di Polis, unda tin hancho pa nan y pa esnan abou ta smal. Top di polis a wanta un estilo hit & run di un funcionario halto cu ta e cabesante di scol di Polis keto. Tur cos a pasa den luna di Februari e luna aki, dilanti di Departamento di Impuesto e funcionario cabesante di scol di Polis a accidenta cu su Hyundai Tucson shinishi a dal un troncon pasobra e no a wak esaki. Pero mas tristo ta e ta bira un hit & run. Pasobra no a yama polis di trafico manera con tur polis ta haci ora nan accidenta cu un dienst auto.

E mas tristo ta cu ni Forensys y ni Polis di trafico a keda yama durante cu Sra Baars a accidenta cu e Tucson lagando daño nan atras na e wiel. Segun den su rapport cu e no por a warda trafico y a bandona e sitio, esaki ta castigabel pa articulo 2 di Landsverordening.

Unda un persona envolvi den accidente y no a warda Polis presenta y bay tin su castigo di prizon of multa di algo di 25 mil florin, esaki ta keda yama como un misdrijf.

Algun dia despues cu e auto a presenta na Garashi nos redaccion a haya e tip aki cu tin un auto policial kibra y for di Maart tabata buscando pa sa over esaki pero TOP nan den Polis tabata tin esaki scondi y no a ni notifica esnan den trafico, ta mustra cu te hasta e alto comisario tabata purba na sconde esaki, mientras cu e mester ta mas INTEGRO pa cu su puesto. Pero manera cu e recibo a yega Sr Hoo a firma esaki di biaha riba 11 April 2019, y esaki a keda entrega 13 April 219 na Financien un suma di 5089.59 lo a keda paga na Garage Centraal Aruba pa cubri un accidente hir & run ni tin rapport di forensys y trafico. Ta djis un rapport unda e alto funcionario Baars ta duna su storia di loke a pase.

Otro accidentanan cu funcionarionan envolvi

Mescos por papia te hasta e alto comisario di polis tabata envolvi den un accidente unda auto a raspa su vehiculo y a warda patruya yega pa tuma dato. Mesun caso e Comisario Hassell envolvi den accidente algun tempo atras a para warda pa Polis di trafico presenta y te hasta a pone nan suple. Ta mustra cu pa algun si y algun no.

Pero si TOP nan di Polis, un comisario machetaso cu ta na encargo awo di alto comisario kier castiga dos oficial djis pa un overtreden. Algun luna pasa na Macuarima un oficial a kibra un auto di huur y tabata herida, mientras cu ambulance tabata na e sitio atendiendo e victima, polis di trafico no por a stroba e paramediconan di brinda asistencia y bay pone e chauffeur supla debi cu ta strobando pa brinda asistencia, y aki a castiga dos oficial y halanan di nan posicion. E caso aki ta similar algun aña atras dilanti Wema Ponton un oficial a accidenta den su ora liber den oranan di anochi y mientras cu e tabata den ambulance hayando atencion medico un alto funcionario di polis a yega habri porta di ambulance y kier a bay pone e chauffeur supla, pero aki a keda para di biaha pasobra ora un pashent ta den ambulance hayando atencion medico ta trata aki di memedisch geheim.

Comments

comments