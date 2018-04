Polisnan di Oranjestad ta sigui cu controlnan di trafico

Diadomingo madruga 15 april 2018, surveillance di districto di Oranjestad a tene un control dilanti warda di polis. Durante e control a detene total 14 chauffeur pa maneha vehiculo di motor bao influencia di alcohol. E intencion di esaki tabata pa accentua mas e visibilidad di Cuerpo Policial ariba caya y e siguridad den trafico.

Diaranson 18 di april 2018 , polisnan di Oranjestad a tene un control di trafico un biaha mas na diferente areanan strategico den e districto di Oranjestad. Ta trata di Pitastraat, banda di SEPPA, Koningstraat y den Indianenweg. Durante e control un total di 127 multa a wordo reparti. Loke a resalta durante e control di trafico ta; no tin rijbewijs , no tin faha di siguridad bisti y keuringskaart no ta ordo.

Control lo sigui durante e dianan aki . Sea conciente y responsabel pa bo tin bo documentonan na ordo. Mas visibilidad di polis riba cay pa seguridad di nos comunidad.

