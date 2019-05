Polisnan den accion contra dump ilegal

Un grupo di agentenan policial a cuminsa cu’n proyecto di dump ilegal, mirando cu pariba di brug e ta un problematica basta grandi.

Sr. Gregory Wouters, agente 1e klasse, trahando na Warda di Polis San Nicolas, a relata cu ya no tin respet mas pa naturalesa ya cu tur caminda nan ta tirando sushi rond. Na San Nicolas banda di Parish Hillweg, Golfweg, na Savaneta tambe den mondi tambe tin sushi benta. Pero es di Pos Chikito ta esun mas grandi cu nan a bin topa cun’e, asina tanto sushedad tabata tin cu e sushi a hasta cuminsa bula bay den bario, birando un molester pa habitantenan di Sabana Basora.

Nan a bin topa cu tur clase di sushi, di materialnan di airco, airconan bieu, stove, restonan di bais, tur sorto di sushi cu por pensa ariba dje, tin ariba e tereno.

Pa loke ta e tereno, e doño ta bay para responsabel pa e tereno, pero e sushinan cu a wordo treci na e tereno, no ta di e doño mes, pero di un otro persona cu ta bin tira sushi aki riba. Bureau City Inspector pa varios aña caba ta den contacto cu e doño, pero e mes not a haci nada, a bay over na duna e doño un procesverbaal.

E proyecto aki a cuminsa na San Nicolas y tur hende cu tin informacion di cualke hende cu ta tira sushi den mondi, por manda un email na [email protected], y esey ta pa tur hende cu tin informacion di hende cu ta tira sushi den mondi. Libremente manda potret, nomber y Cuerpo Policial lo tuma paso den esaki, hunto cu nan partnernan cu ta City Inspector, DNM. A cuminsa pariba, pero e plan ta pa esaki wordo implementa den full KPA, pa tur tin e mesun maneho.

Na momento cu’n ciudadano wak un hende ta tira sushi unda cu no mester, por manda e datonan pa e email ya menciona of por mand’e pa Infra Aruba cu ta bay pa Bureau City Inspector. Den caso di e ripiticion, lo bay over na duna boet, cual Sr. Wouters, ta sumanan basta halto.

