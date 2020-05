Security atento cuidando algun edificio banda di ex certified a mira un hende bula drenta un luga unda e restaurant y bar ta. Polisnan a presenta di biaha segun e security e persona no a sali y ta ey ainda. Polisnan a bula tur caminda pa yega te ariba, y te hasta helicopter a presenta na e sitio, pero no a topa nada. Posiblemente no lo tabata ni persona porta un spirito, pasobra polis a rondia tur caminda.

