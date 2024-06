Diadomingo anochi algun persona pasando riba caminda di Rooi Bosal a constata di un problema formal entre homber y muhe band’i un auto y a informa polis. Patruya di Santa Cruz a presenta di biaha y e homber a core drenta paden sconde su mes pa no enfrenta e oficialnan. E dama a keda cera pafo di su cas. E prome informe cu autoridad a haya cu e homber a maltrata e dama dilanti muchanan chikito. Pero e dama a informa cu no tabatin maltrato.



Pero debi cu Polis a yega di atende cu e homber yen di biaha sa su situacion y a constata cu di berdad e ta bou substancia. E homber tabata chercha polisnan di porta pa bentana, a yama sub fiscal pa asina papia cu e homber y dune ultimo aviso cu si no sali lo tuma e segundo paso di lo kibra drenta y e situacion lo bira pio.

E homber despues di rato cu el a sinti cayente ta biniendo p’e a core sali fo’i e porta dilanti man na halto y entrega su mes. E lo pasa un anochi den cel pa e dama na cas y yiunan tin por trankilidad.