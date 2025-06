For di algun dia caba personanan atento tur caminda a capta un kia rio coriendo sospechoso den marduga rond y te hasta comete kiebro, pero no a logra gara e personanan aki. Pero diadomingo marduga bon trabou di Polis di Oranjestad a topa cu un kia rio shinishi sospechoso coriendo den Tarabana y tres persona aden y banda panort di veld Dakota a para e auto aki.



Polisnan a pone tur hende baha di e auto ora a mira dos cara conoci pa husticia. Durante listramento e oficialnan a canta bingo, a topa cu bastante producto frieu cu posiblemente nan lo a hit un luga recien. A topa cu lechi, bacoba, chips, cumindanan frieu pa cushina y mas cos.

Polisnan a bay controla algun kiosco den playa y a constata cu tin dos kiosco a keda destrui y tur cos ta benta abou y mayoria cos a somenta. Asina a bay over na detene e ladronnan aki y polis a tuma tur cos den beslag. A notifica e propietario di e negoshinan di biaha pa bin warda di Polis pa entrega denuncia y mira kico tur a keda encontra kico ta di nan of no.