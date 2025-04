Mientras cu habitantenan di Seroe Janchi ta harta di e cas di adicto cu tin e bario terorisa debi cu ultimo lunanan anochi, marduga jen hende straño ta cana den e bario, cos ta perde den cura, gritamento, drive thru etc pero no ta hayando oido.



Pero diaranson mainta un caso di ladronicia den area turistico a pone cu Polisnan y recherche a actua di biaha. A pone man riba 4 persona den nan 1 hende muhe. Ta ladronnan activo y a garanan cu yen di cos posiblemente horta den dos diferente auto, a tuma dos auto den beslag. E bario di Seroe Janchi lo ta contento pa e trankilidad di algun dia te ora cu fiscal of hues duna tanto dia solamente cera pa ladronicia.