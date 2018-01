Polisnan a logra saca 130 mucha for di situacionnan di abuso sexual

AMSTERDAM, Hulanda- Aña pasa polis a saca 130 mucha for di situacionnan di abuso, despues di a haya materialnan di pornografia infantil. E cantidad di meldingnan tocante pornografia infantil ta sigui subi, na un paso explosivo. Esaki ta basa ariba e cifranan di ‘Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme”

Na 2017 polis a haya un cantidad di 180 mil melding di subimento y/o bahamento di pornografia infantil (probablemente) door di usuarionan Hulandes. E subida, segun polis, tin di haber cu e demanda creciente pa pornografia infantil riba internet y un miho reconocimento di e material.

Den 130 caso a logra identifica un victima Hulandes. Esaki a conduci na e aresto di 380 sospechoso, segun e coordinador Hulandes di e team policial, Ben van Mierlo. “Ta trata aki di meneernan di gym cu tabata tinn potrenan di un mucha, cu pa largo tempo tabata abusa di su nietonan of muchanan di bario”.

Hopi di e meldingnan ta procedente di Merca. Si companianan Mericano di tecnologia descubri cu pornografia infantil ta wordo distribui via di nan sistema of ta wordo gesave den Cloud , nan tin e obligacion di meld esaki na e National Center for Missing and Exploited Children, cu nan su turno ta duna e melding na e paisnan envolvi. Polis tambe ta haci nan investigacion ariba sitionan oscuro di internet, y tambe nan ta haya tipsnan for di departamentonan policial den exterior.

