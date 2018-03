Polisnan a intensiva controlnan di trafico

Diaranson mainta trempan, departamento di trafico conhuntamente cu K9, Motor Unit y straatdienst a tene un control di trafico durante oranan trempan di mainta. Sra. Liliana Rasmijn, vocero di polis suplente, ta amplia ariba e control aki.

For di 5 or di mainta, for di rotonde di Pos Chikito, ariba e Green Corridor a tene control ariba e documentonan necesario pa tin e auto ariba caminda. Esakinan ta e.o. rijbewijs valido, seguro, e keuringskaart, e nummerplaat. E seguro ta esun cu ta mas importante, ya cu tur dia tin accidentenan ta tuma luga, caminda cu e contrapartido no tin su seguro di auto na ordo. Esun cu ta wordo perhudica tin cu cana un caminda di cruz, pa e haya e placa via un caso civil pa su auto wordo drecha. E control a bay hopi bon. A parti un total di 86 procesverbaal, 32 auto a wordo kita y tambe a gara un persona ilegal. E controlnan lo sigui e weekend aki.

Comunidad mes tambe tin cu tene cuenta cu tin regla y regla ta pa cumpli cun’e, y e comentarionan ta positivo. Pero toch ta haya esunnan negativo. Segun Sra. Rasmijn, tanten cu e persona no pasa aden, e no sa kico un otro persona ta pasa aden ora cu un otro auto ta bin dal den bo, no tin niun seguro. Esaki ta bira un caminda di cruz pa saca su placa bek. Tin un seguro valido, ta un responsabilidad cu cada chauffeur sa esey. Ora di bay pasa rijbewijs, bo ta siƱa cu eseynan bo mester tin valido. Chauffeurnan mester zorg pa tur su papelnan ta na ordo, pasobra e controlnan ta bay sigui den weekend y den curso di otro siman. Ta bay tin dianan druk nos dilanti, y mester zorg pa nos careteranan keda sigur.

Ta kita auto for di un persona, ora cu e chauffeur no tin documentonan di e auto na ordo. Tur hende sa esey… Pero semper e mesun comentario, di cu e chauffeur a lubida di check su papelnan, of cu polisnan ta fastioso, pero mester zorg pa nos careteranan keda sigur.

Pa cada documento cu e chauffeur no tin na ordo, ta dos procesverbaal pa cada documento. E chauffeur mester tene cuenta cu esey, polisnan ta recorda tur ora pa tene e papelnan na ordo. Si e papelnan no ta na ordo, ta kita e auto for di e chauffeur. SI e auto wordo getakel, ta 175 florin cu e chauffeur tin cu paga y pa cada dia cu e auto keda den e depot di polis, ta un extra 25 florin pa cada dia. Asina Sra. Liliana Rasmijn, vocero di polis suplente, a finalisa bisando.

