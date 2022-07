Diabierna anochi un tata a drenta panico momento cu e yiu a cay haya mal sla na cas pa ora mayor a yama 911 nan a keda informa cu no tin ambulance.

Tata a dicidi cu e no ta warda te ora ambulance tin fin di cla. Caminda di La Sallestraat bay abou e mayor den panico pidiendo polis ayudo pa yega hospital. Central di Polis no a basila y a cuminsa mobilisa patruyanan cu por tabata cerca. Polisnan riba caya di Playa, trafico y otro patruyanan a move shelo y tera pa yega di biaha pa asina duna un mama ayudo pa yega hospital.

Polisnan cu autorisacion cu luz y sirena tabata habri caminda pa e mama panico na stuur yega hospital. Pero riba LG Smith blvd pa casualidad a topa cu un ambulance, maske cu 911 a bisa no tin. Polisnan a para e ambulance y aki paramediconan a tuma e mucha over for di e tatapa brinda asistencia di biaha debi na e sla cu e mucha a haya. Y aki paramediconan a bay hospital cu e mucha.

Palabra di bon trabou na tur e polisnan cu a actua di biaha.