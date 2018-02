Polisnan a habri caminda di San Nicolas te Hospital pa scapa bida di futuro mama

Diadomingo atardi ciudadano ta raporta na Polis cu e lo a sali for di San Nicolas bayendo hospital den su auto particular cu su señora cu ta sangrando basta y no ta para. Di biaha a mobilisa polisnan di San Nicolas pa topa cu e auto y asina cu zwaailight y sirena a cuminsa bin abou. Mientras bon coordinacion di central di polis y polisnan riba caya cu tabata scucha a duna un man di biaha pa cera un rato rotonde, crusada y camindanan cu auto ta subi pa laga e patruyanan bay abou sin ningun problema pa scapa bida di un hende. E pareha a logra yega Eerste hulp pa haya atencion medico di biaha, un bon trabou na tur e patruyanan di San Nicolas, trafico, Santa Cruz, Noord y Playa cu a brinda e servicio di a cera camindanan y scapa bida di dos ser humano debi cu e señora tabata na estado tambe.

