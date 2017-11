Polisnan a cumpli hunto 140 aña di sirbi nan pais

Cuerpo Policial Aruba tabata di fiesta despues cu 4 agente policial, esta Eric A.C Ras – Onderinspecteur 1 ste klasse y Coördinator Sectie Bijzondere Verorderingen D-I, Jacintho Kelly – Onderinspecteur 1 ste klasse Coördinator Infodesk, Kenneth Phillips – Onderinspecteur Coördinator ploegen D-II y Rigoberto R. Tromp – Onderinspecteur Coördinator Planning D-I a cumpli no menos cu 35 aña di servicio y a ricibi nan Decreto Gubernamental (Landsbeluit) den nan man. Nan a celebra e momento special aki hunto cu nan famia y coleganan.

E Polisnan aki ta forma parti di e “Kader” den Cuerpo Policial, asina Vanessa Tjon, Comisario di Cuerpo Policial Aruba, encarga cu “Bijzondere diensten”, a expresa orguyosamente. Yega 35 aña di servicio no ta facil y como organisacion, Cuerpo Policial ta reconoce e logro di e agentenan.

Vanessa Tjon a corda tempo cu el a duna les den KO na Onderinspecteur Coördinator Planning D-I Rigoberto R. Tromp, aunke cu e agente pa basta tempo a sufri di kebrante di salud, el a conoce como un persona cu ta lucha pa tur loke e kier logra. Rigoberto Tromp a expresa cu e ta considera su klas como e segundo generacion di Cuerpo Policial di Aruba. Esaki tabata pasobra hunto cu e generacion prome, nan a pasa over di Cuerpo Policial Antias pa bin Cuerpo Policial Aruba, cu tabata un Cuerpo Policial nobo. “Mi ta yama danki na boso tur y spera cu di awo padilanti cu e malesa mi ta sufri, mi por yega te hasta 40 aña di servicio prome cu mi bay cu pensioen”, el a expresa.

Onderinspecteur Coördinator ploegen D-II Kenneth Phillips ta un persona cu un caracter hopi fuerte y no ta semper ta aprecia esaki, asina Vanessa Tjon a expresa. Esaki ta bin pasobra e ta streng, pero loke el a experiencia cu Kenneth Phillips durante carnaval y e agente a step up durante añanan. “El a take it over y si bo no para Kenneth, e ta take over tur cos”, asina el a expresa. Alvin Molina, Hoofd Inspecteur Chef San Nicolas a expresa cu ora di traha cu Kenneth Phillips no por keda sin apreci’e p’esey. “Ora e ta ariba abou asina, pasobra algo den e trabou no ta bayendo manera mester ta,” el a expresa. Kenneth Phillips ta un profesional y e ta un persona cu sa kico e ta haci, tambe e conoce e trabou di polis in and out y loke cu e no sa, e ta sigura pa haya sa. Onderinspecteur Coördinator ploegen D-II Phillips tabata contento di por a yega 35 aña di servicio.

Onderinspecteur 1 ste klasse Coördinator Infodesk Jacintho “Chin” Kelly ta un persona cu semper a coopera cu henter Cuerpo Policial y manera tur otro e tambe a pasa den hopi obstaculo. E ta traha haciendo un funcion hopi gevoelig cu ta e departamento di informacion y door di e confiansa den su persona, e ta eherce un funcion asina. “E ta un motivacion y ehempel tambe p’e otro coleganan jong cu ta subi. Aparte di gradicimento cu ami por haya, mi ta kere esun di mas grandi ta cu mi a siña caba otro colega”, asina el a expresa.

Onderinspecteur 1 ste klasse y Coördinator Sectie Bijzondere Verorderingen D-I Eric Ras tambe a pasa den hopi obstaculo durante su 35 aña di servicio. Vanessa Tjon a bisa e agentenan cu nan mester sinti orguyoso di nan mes pa por a ricibi nan Decreto Gubernamental. Eric Ras a expresa cu den bida ta pasa cosnan y si no tin Dios na mando, bo no ta pasa nunca. “Den e momento nan di mas dificil den bo bida, bo mester corda riba Dios”, el a indica. Eric Ras a sigui elabora cu na momento cu un hende no ta kere cu e por yega otro banda, e unico hende cu por carga bo ta Dios.