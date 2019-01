Polisnan a actua lihe na yamada di hobennan cu a hinca un di arma den tas

Vocero di Polis Sr Lito Lacle a comenta di e sucedido cu e dos hobennan cu a keda deteni den area di ex Beatrixschool. Sr Lito a comenta cu ta un yamada cu central di polis a haya unda tin dos mucha homber a wak nan saca un arma di candela for di un rugtas y a hink’e bek y a cana bay direccion di ex Juliana/Beatrix School. Esaki ta bay abase di e melding cu central di polis ta haya ta bay na busca e personanan aki rond , y e rapid response team ta bay na detene e personanan aki, y enberdad a encontra algo parecido na arma di candela. Principalmente ora ta anochi bo no ta wak e, y momentonan asina riba caya bo no por bisa cu ta e un arma di candela si of no. Semper como colega den cuerpo policial ta bay na e punto di bista cu e ta un arma di candela y te ora cu descarta tur e posibilidadnan, mayoria biaha esaki ta pasa na warda un investigacion completo.

Sr. Lito a bisa cu e ley di arma ta amplia, tur cos cu bo ta considera na arma di candela, baby gun, paintball ta castigabel pa ley. E no ta facil pa mayornan cu maske bo bisa bo yiunan no cana cu e tipo di armanan ey cu no ta berdad lage na cas, y tog nan ta bay caya cune y loke bo yiu ta trece ta consecuencianan pa henter e famia. Manera cu constata si no ta arma di candela berdad, bo ta keda interoga pa un sub fiscal cu lo tuma e desicion y lo keda den libertad. Probablidad ta grandi cu bo por haya un multa tog.

E caso por a bira pio, paso como polis bo wak un persona cu arma bo ta actua, unda bo bida ta bay na prome cu e persona y si e persona bay reacciona malo cu e no tin un arma cu no ta di berdad, e posibilidad por ta grandi cu e consecuencia por ta fatal pabo, y pio cu bo tin un team di rapid response cu ta completamente entrena pa e situacion aki cu dadomomento nan unico tarea ta pa neutralisabo. E miho conseho na mayornan ta pa papia cu bo yiunan cu ta haci e tipo di deportenan cu tin e armanan di paintball etc pa laga esaki na cas y nada di bay trip cune.

