Polis yama pa persona indesea

Central di Polis ta manda un patruya pa New York Laundry na Sabana Blanco pa un persona indesea. Na e sitio polisnan ta papia cu e cabayero B., cu ta un trahado di New York Laundry. El a declara na polisnan cu e homber Pieternela tabata haci fastioso cu e trahadonan di e laundry y tambe el a menasanan. El a sigui bisa cu el a saca e homber for di e saca e homber for di e propiedad y el a cera e heki cu candal pa e homber no drenta mas. Ora cu e polisnan a yega ya e homber Pieternela no tabata na e luga mas. Polisnan a bisa cu si Pieternela bin eynan un biaha mas, pa nan tuma contacto cu Centrale Post. Polisnan a tuma dato di Pieternella y pa siguridad a haci un patruyahe di control den e vecindario. Central di Polis a wordo poni na altura.