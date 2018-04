Polis yama ora trahadonan a bin ariba cu wesonan for di fondo di lama

Pa mas o menos 3 or y 15 di atard, ta drenta un melding na warda di polis maritimo en conexion cu’n asistencia pidi na toren di Aruba Ports Authority N.V. E melding tabata relaciona cu e hecho cu un trahado di e compania de Boer BV a bin haya wesonan den e santo , ora cu e tabata chupando esaki cu motornan grandi, sacando santo for di e fondo di lama.

Cerca di dump trahadonan di e compania aki a bin haya restonan di un skelet na costa cerca di e dump na Parkietenbos. Polis a wordo despacha pa e sitio (Aruba Ports Authority NV). Na nan yegada nan ta papia cu e manager di e proyecto cu e declara lo siguiente: “Mi trahadonan tabata den e Sleephopperzuiger di e compania De Boer NV ora cu e motornan a chupa e wesonan bin ariba cun’e. E trahadonan no tabata sigur si ta trata di wesonan humano of di un bestia, pa cual a pidi asistencia policial.

E agentenan policial a tuma contacto cu Centrale Post pa pone nan na altura di esaki. BFTO (bureau Forensisch Tecnnisch Onderzoek) a wordo poni na altura door di Centrale Post pa bin haci investigacion ariba e wesonan aki, pa saca afo si ta di un hende of un bestia.

