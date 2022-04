Riba 17 october 2021 polis a haya un melding di un persona cu a cay desde parkinglot di Paseo Herencia. L.A. Figueroa Flores di 20 aña a resulta mortalmente herida. Recherche a cera e investigacion di e caida aki. Ministerio Publico a tuma e decision pa no duna ordo pa mas investigacion y a cera e dossier. Famia di e fayecido a wordo poni na haltura di e decision aki den un conversacion personal.

E conclusion despues di e investigacion ta, cu ta trata aki di un accidente unilateral hopi lamentable. No tin ningun indicacion cu lo tin otro persona of personanan envolvi. Investigacion di pistanan na e sitio y investigacion di telefon di e fayecido no ta duna ningun indicacion cu un crimen lo por a tuma lugar. Detayenan di e investigacion aki a wordo papia cu e famia. Ministerio Publico ta di opinion cu considerando privacidad di e fayecido, no ta na su lugar pa bisa mas tocante e detayenan aki.

