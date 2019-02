Polis y comunidad en conhunto por yuda preveni casonan di atraco

Casonan di atraco ta lantando cabes atrobe, mirando cu siman pasa atrobe un caso di atraco a tuma luga. E biaha aki e caso a hala hopi mas atencion, mirando cu e victima tabata un señora di edad, cu un rato prome a caba di cobra su pensioen. Sr. Andrew Hoo, Alto Comisario di Polis, ta elabora ariba esaki.

Awendia banconan no ta traha cu check mas, y p’esey tur placa ta wordo deposita ariba e cuenta bancario di e persona. Pero custumbernan di semper ta dificil pa kita, segun Sr. Hoo. E personanan aki ta bay banco, y ta lanta tur e placa bay cun’e. E custumber aki ta algo cu lo mester “leer af”. Es decir, e grandinan aki lo mester bay siña con pa traha cu e ATM mashinnan y/o online banking.

Alto Comisario, Sr. Hoo ta haci un apelacion na famianan cu ta zorg pa nan grandinan, pa no laga nan so bay banco, lanta nan placa y pa despues cana cu tur e placa aki den nan cartera. Ladronnan ta tur caminda awendia. Y esey ta algo cu no por wordo evita. Si polisnan ta pone mas atencion, ora cu ta dia di cobra pension, fin di luna. Dianan cu polisnan sa cu ta mas druk ariba caminda y unda cu tin circulacion di placa.

Lo ta hopi bon si e famia por yuda polis. Yuda den sentido di bay cu nan familiar, pa no laga nan bay cobra nan so. E placa deposita ariba banco, pa lanta esaki gradualmente, tiki tiki. Si ta lanta e placa di un solo biaha, esaki ta haci e persona mas vulnerabel y un target facil pa malhechornan.

Den casonan manera esaki, sospechosonan ta wordo deteni, sea mesun dia of algun dia despues. E ta drenta den e sistema hudicial, unda cu Ministerio Publico lo persigui e malhechor penalmente te ora cu e yega corte. E prome parti ta den man di polis, unda cu e nan ta detene e malhechor, pero despues di esaki e no ta den man mas di polis. Tur cos ta keda den man di Ministerio Publico.

Por ultimo, comunidad tambe ta hunga un rol, mirando cu nan ta e wowo y orea di Cuerpo Policial, y nan ta haci un suplica cu si ta wak un movecion straño of si ripara cu algo no ta bon, meld esaki. Miho preveni cu lamenta. Tene cuenta cu nos grandinan y chikitonan ariba caya, cu ta esunnan mas vulnerabel. TIn hendenan ta cana rond cu mal intencion. De bes en cuando yuda Cuerpo Policial pa e crimennan aki no tuma luga, segun Sr. Andrew Hoo, Alto Comisario di Polis.

