Polis Turco ta mata supuesto miembro di EI

HATAY, Turkia – Forsanan di siguridad Turco a mata diasabra un supuesto miembro di e grupo Yihadista Estado Islamico (EI) y a detene cuater otro cu tabata tin planea un atake cu bom den e pais, autoridadnan a informa.

E forsanan Turco den e region zuid di Hatay, frontera cu Siria, a detene un vehiculo caminda cu tabata tin cinco supuesto miembro di EI, despues di a ricibi informacion cu “nan a bin den nos pais pa ehecuta un atake cu bom,” e oficina di e Gobernador regional a bisa.

Cuater di e sospechosonan a entrega nan mes, pero forsanan di siguridad a tira riba e di cinco individuo, despues cu e no a haci caso di e advertencianan pa e rindi y hata a purba di ataca nan, segun e mesun fuente.

Identifica como un ciudadano di nacionalidad Sirio, a muri despues den un hospital, apesar di e esfuersonan pa salba su bida, e comunidaco a bisa.

E nacionalidadnan di e cuater sospechosonan deteni, no a wordo revela.

Di acuerdo cu e comunicado, e investigacionnan riba e incidente a continua. E texto no ta aclarea sin embargo, si por a haya algun explosivo den e vehiculo.

Turikia tabata blanco di un serie di atake na 2016, cu a laga cientos di morto den e aña mas sangriento di atakenan terorista di su historia.

E atentadonan a wordo atribui na EI na e partido di Trahadonan di Kurdistan (PKK), cu ta combati e estado Turco den un insurgencia cu ta bay atras mas di tres decada.

Den un di e atakenan mas sangriento, un Yihadista arma a tira den un club nocturno di Istambul, net 75 minuut prome cu Aña nobo di 2017, matando 39 persona, principalmente stranhero.

Desde e tempo ey, tabata tin un relativo calma di atakenan similar, pero e tensionnan a sigui crece y polis Turco a realisa bombardeonan casi diario contra supuesto celnan di EI den henter e pais.

Un polis Turco di 24 aña a wordo puñala te na su morto na Istambul durante fin di siman pa un supuesto miembro di EI, kende a wordo deteni riba sospecho cu e tabata planeando un atake suicida.

