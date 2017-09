Polis ta tira activista di LGBT mata na Georgia

GEORGIA, Merca- Polis di e Universidad di Georgia a tira un activista di LGBT mata, cual a pone cu a cuminsa un investigacion.

Polisnan a haya Scout Schultz di 21 aña pafo di un campus na Atlanta, despues cu nan a haya un yamada over di un persona cu’n cuchiu y un arma” diasabra den oranan di anochi.

Camaranan di siguridad di mustra Schultz ta rechasa ordo di polis y ta avanza den nan direccion. Den su man e tabata tin un multi- tool.

Mayornan di Schultz a bisa cu polisnan no mester a tira.

Den un video graba door di un otro studiante di e Georgia Institute of Technology, por mira Schultz para pafo di e entrada di e parking garage y por wordo skucha ta grita: Tirami” varios biaha mientras e ta cana bay den direccion di e polisnan.

“Tira e cuchiu”, e polis a responde.

“Niun hende no kier hurt bo”, un otro ta bisa, prome cu un polis eventualmente ta tira Schultz den pecho.

Al parecer Schultz no ta parce di tabata tin un arma, segun investigadornan, a pesar di wordo raporta inicialmente na polis.

E studiante di computer science di Lilburn, Georgia a wordo transporta pa e Grady Memorial Hospital, y despues el a muri di su heridanan ricibi durante e tiroteo, segun e Georgia Bureau of Investigation (GBI).

