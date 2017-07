Polis ta rescata tres mucha cu a wordo bandona den un cas

BOGOTA, Colombia- Polis Metropolitano di Bogota a rescata tres mucha, cu segun informenan, parce di tabata den estado di abandono den un cas na Bogota.

“E protagonistanan ta dos mucha homber y un mucha muhe cu tabata den estado di abandono pa un tempo insigur. Bisiñanan a bisa cu nan a cuminsa skuchanan ya casi un dia pasa”, vocero di polis a splica.

Ora cu polisnan a yega na e vivienda, nan a rescata nan for di e zolder y via di un trapi. E muchanan tin 5, 7 y 10 aña cu tabata den e di tres piso di e cas. “E muchanan no tabata tin cuminda y e cas tabata den mal estado”.

Ademas, e mucha di 7 aña tabata tin un herida habri den su cuero di cabes, cual el a haya un rato prome cu el a wordo rescata.

Awo autoridadnan ta purbando di ubica e mayornan di e muchanan, cu a wordo pasa pa autoridadnan competente den caso di menornan di edad.

Fuente: http://www.noticiasrcn.com