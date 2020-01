Polis ta pidi yudansa na comunidad pa e incendio di Scol Basico Cacique Macuarima

E candela a wordo sendi intencionalmente diadomingo, 12 di januari 2020, pa mas of menos 11’or pa 12’or di anochi. Recherche di Santa Cruz ta desea di papia cu tur hende ku por a mira algo riba e dia aki of cu pa casualidad por sa algo cu lo por yuda cu e investigacion.

Tambe recherche di Santa Cruz ta desea di papia cu personanan cu durante e fecha ey, tabata den vecindario di scol Cacique Macuarima y cu por a mira algo cu por yuda solucciona e kimamento aki.

Riba e portret por mira un auto, probablemente un Toyota Agya, cu tabata para dilanti di e school durante di e candela. E ocupantenan por ta posibel testigo valioso di e caso aki. E peticion ta pa e personanan aki por acudi na recherche Santa Cruz.

Pa cu e sospechosonan por wordo mira ku un tin un postura cortico y e otro cu un haltura un poco mas largo. E sospechoso cortico ta bisti den un ‘hoody’. Bou di e hoody e tin un otro shirt y e tin un carson cortico. E sospechoso cu haltura mas largo ta lomba sunu y e tin un carson cortico bisti. Probablemente ela pasa su T-shirt over di su cabez. Riba su lomba por mira un prenda/joya. Probablemente e ta un cruz di un Rosario.

Si un hende ta reconoce e personan aki of ta reconoce e auto, of bo tin conocemento di algun informacion di e incidente aki, bo ta wordo suplica pa presenta na recherche Santa Cruz, of pa tuma contact cu polisnan di Recherche Santa Cruz na number di telefoon 527-2927, of via e-mail: [email protected]

Tambe por laga tips anonimo riba e tiplijn di Cuerpo Policial Aruba, number 11141.

Comments

comments