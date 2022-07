Internacional: Dos ruman muhe a keda encontra morto den nan apartament na sidney Australia bou circunstancia no comun luna pasa polis a logra identifica e dos dama nan pero asina mes autoridad haciendo un suplica na comunidad pa mas informacion.

Polis a descubri curpa di Asra Abdullah Alsehli di 24 aña y Amaal Abdullah Alsehli di 23 aña dia 7 di juni despues di un raport di “welfare concern” segun comunicado di departamento di polis di New South Wales cu a sali diaranson apesar di buskeda intensivo recherche nan no a logra saca afo con e dos dama nan aki a fayece sinembargo nan sa si cu e dama nan aki tawata morto pa basta tempo caba prome cu nan a keda encontra.

E ruman nan a yega Australia na 2017 for di Saudi Arabia polis di NSW a confirma pero den mesun rosea a duna di conoce cu e circunstancia di nan morto ta straño mirando cu no tin ningun señal di lucha of lesion.

Recherche nan di NSW ta pidiendo nan comunidad pa ayudo mirando cu nan investigacion a keda pega y nan ta kere cu un hende den comunidad por tin un informacion valioso cu lo por yuda nan yega saca afo kico por a pasa y asina duna e famia di e dos dama nan aki claridad riba e fayecimento di dos dama asina jong, departamento di polis di NSW a termina mandando nan palabra di condolencia na e famia di e dos dama nan akin a Saudi Arabia conhuntamente cu consulado di Saudi Arabia na Australia.