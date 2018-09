Polis ta keda vigila movecionnan sospechoso di hobennan

Nos hobennan den mal caminda, ta un problema pa polisnan tambe. Sub Inspector di Polis, na Warda di Noord, ta amplia ariba kico por haci cu e hobennan problematiconan aki.

Hobennan mayoria di biaha ta cay bek den nan mesun rutina bieu, ora cu nan sali for di KIA. Esey ta algo cu departamentonan mester uni den KIA pa wak con nan ta drecha e conocemento, pa wak dunanan algo di haci. Un persona cu no ta ‘rehabilita’, pa un comerciante e ta dificil pa tuma hobennan cu a caba di sali for di KIA na trabao. Den KIA mester siña e hobennan un ofishi, cu ora nan sali for di KIA, nan tin un diploma den man.

Na Noord, ora cu cierto hendenan cu sali, nan ta na altura y nan ta vigila den cierto barionan, polis ta pone esaki den nan rapport. Y si algo pasa, nan ta laga recherche investiga, si e persona sospechoso, por tin algo di haber cu e sucedido, segun Sr. Johnny Henriquez, Sub Inspector na Warda di Shaba.

