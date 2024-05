Den e sanana Daelwijck, den e districto di Overvecht na Utrecht, e fin di siman aki a vandalisa nobenta graf. Polis ta investigando e “acto cobarde” aki.



Diadomingo y dialuna, polis a ricibi varios informe riba e actonan di vandalismo den e santana. Segun gemeente, por lo menos nobenta graf a wordo destrui, manera un vocero a confirma despues di e informenan di RTV Utrecht.

Gemeente a presenta un denuncia. Entre e dañonan tin potret riba plakaat di porcelana y elemento di glas cu a wordo destrosa, probablemente cu un martiu. No sa ken t’e responsabel of si tin mas cu un persona envolvi. Si sa, sinembargo, cu no ta un atake dirigi na un persona of un grupo specifico, ya cu e grafnan afecta ta na diferente luga den e santana.



Gemeente lo informa e famianan afecta mediante un carta den e proximo dianan. “Tambe ta conseha pa nan entrega un denuncia,” e vocero a bisa.

E vandalismo probablemente a sosode entre diasabra pa 3’or di atardi y diadomingo 10’or di mainta. Polis ta investigando e incidentenan y ta pidi cualkier testigo cu por a mira of scucha algo inusual durante e tempo aki, pa duna un declaracion.