Polis ta detene hoben cu kier a comete un atentado riba Bispo di Aña

CANBERRA, Australia- Un hoben di 20 aña tabata planeando pa organisa un tiroteo masivo contra di e multitud cu normalmente ta congrega ariba un plaza di Melbourne, Australia, bispo di aña, segun polis estatal.

Dene e estado Australiano di Victoria, autoridadnan a aresta un residente di Melbourne, kende ta wordo acusa di prepar aun atake terorista den e centro di ciudad, dia 31 di December.

E detenido, ciudadano di Australia y integrante di un famia di inmigrante di Somalia, tabata plana pa bay riba e Plaza di Federacion y tira contra esunnan reuni celebrando Aña Nobo.

Segun e hefe adhunto di Polis, Shane Patton, e detenido no a sconde su simpatia pa ISIS. Incluso, el a sigura cu e atake aki su intencion tabata di mata mas tanto hende posibel.

Polis lo no bay busca otro sospechoso, ya cu e hoben tabata tin pensa di ehecuta e plan, su so.

Fuente: https://actualidad.rt.com/