Polis: ‘Situacion di gang y pelea na scol ta fruto di problemanan social’

E tema di pelea, gang y arma na scolnan a bini dilanti e ultimo dianan aki atrobe relaciona cu un situacion na La Salle College. SKOA a acerca Cuerpo Policial pa nan bishita e scol pa papia cu docentenan y alumnonan. Esaki ta un situacion cu ora Polis yega eynan caba, ta mucho laat pasorba nan ta e parti represivo cu ta bay pa detene. “Mi no por bisa bo cu esey ta culpa di un docente, esaki ta parti di e problema socialnan cu tin”, segun vocero di Polis, Lito Lacle.

E cos aki ta mas serio di loke nos ta pensa pasobra ora nos wak un scol cu por ehempel practicamente mas cu 50% di alumnonan tin problema social, ta algo pa atende mesora y traha riba dje. “Cuerpo Policial a ofrece pa yuda La Salle y SKOA riba e tereno aki. Esaki no ta un generacion cu bo tin cu sinta comanda y dicidi, esaki ta un generacion di hubentud cu bo tin cu negosha cu nan, dus no ta algo facil”, segun sr. Lacle. E generacion aki ta algo otro dus mester bin conocemento na con ta bay comunica cu e hobennan. E parti importante ta e relacion cu e muchanan, cual ta algo cu Polis lo bay enfoca mas riba esaki hunto cu e scolnan, y di esaki lo wak ki fruto lo sali di dje.

Esaki no ta algo facil pa e scolnan tampoco pasobra mester cumpli cu cierto reglanan cu ta wordo imponi for di ariba, dus un Polis mes por ehempel no por yega listra un hoben con cu ta pa mira si e tin algo riba dje. Tin cierto reglanan cu Polis tin cu cumpli cu ne prome cu bay over na listra un hende, e ta conta tambe pa e docente. E docente no por para na porta di scol y listra tur hoben cu cana bin paden, e por listra su tas pero no riba su curpa pasobra tin leynan cu ta impedi esaki.

Bo ta haya reaccion di maestronan cu tin miedo por ehempel si mayan un mucha no gust’e, e ta bin atak’e cu arma tambe. “Esey ta un tema cu a bin dilanti y nos tarea principal aworaki ta pa purba saca of of señala e muchanan cu ta mas problematico, of cu mas problema social, y cuminsa traha cu nan; nos como polis, e scol y trahadonan social”, segun sr. Lacle.

No ta parti di tarea di Polis pero tin cu haci esaki pa preveni cosnan pa pasa, segun sr. Lacle ta exrpesa. “Si tin mucha cu aworaki ta den eerste Mavo, e scol tin cu trata cu ne pa tres aña mas. Dus pa crea un bon resultado pa e mucha aki tres aña nos tin cu crea un relacion cu ne, compronde su relacion na cas, wak kico e ta pasando aden pa nos por trat’e”, segun sr. Lacle.

Charla na Scolnan

Aña pasa Cuerpo Policial a duna un total di 119 charla na scolnan, e aña aki por medio di e pandemia, practicamente nan ta na 10/15 charla a wordo haci y despues el a para.

Polis su intencion ta pa bolbe tur luna y papia cu e docentenan, den e caso aki awor na La Salle, evalua con e luna a bay y traha mas riba e relacion cu e mucha, sa kico nan background. Hopi biaha ta pone e mucha den huki pero no sin sa kico ta pasando cu e mucha na cas.Cosnan manera situacion na cas, si ta wordo lanta cu un mama soltera, si tin violencia of falta di cuminda, cualkier presion cu ta haci cu ora e hoben bay scol e por explota y of expresa su mes na un manera robes.

