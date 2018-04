Polis S.D. haya culpabel di a horta for di depot na Balashi

Recientemente a tuma luga den Corte di Prome Instancia un caso caminda un agente policial ta wordo sospecha di a horta un auto Volkswagen Golf for di e depot na Warda di Balashi.

Hues ta haya e agente S.D. culpable di a horta un auto for di depot na warda di Balashi. Hues a confirma e exigencia di Fiscal. a bisa cu a keda legalmente proba cu a horta un auto for di warda di Balashi.

FISCAL:

Algun siman pasa, tratamento di e caso a tuma lugar caminda S.D. ta para riba cu el a haya permiso pa bay cu e auto. Fiscal a bisa cu e ta considera esaki, ladronicia di un auto for di tereno na Balashi.

E auto ta pertenece na un homber y a haya papelnan den e auto cu ta confirma cu e homber G. ta e doño. No tin ningun documento cu por mustra cu G. a duna autorisacion pa deshaci di e auto. E auto a worde hiba cu takelwagen for di Balashi pa cas di S.D. E pregunta ta si S.D. por a confia cu tur cos ta corecto. Fiscal a mustra cu tin indicacion cu tabatin un cruz riba auto pa destrui.

Sinembargo, esey no kiermen cu e auto ta liber pa bay cun’e. Tin proceduranan cu mester a sigui pa haya e auto. E pregunta ta si S.D. a haya permiso. Fiscal a mustra cu tin diferente declaracionnan cu ta mustra otro cu S.D. ta bisa. Fiscal ta haya cu S.D. no por demostra cu el a haya permiso. E ta haya cu S.D. a bay completamente robez.

El a tene cuenta cu S.D. tin 35 aña trahando como Polis y un biaha caba el a worde avisa pa algo similar. Esaki no por tolera. Fiscal a exigi 140 ora di trabao pa comunidad y si e no cumpli cu esaki, e lo mester bay 70 dia sera. Mester desconta e 25 dianan cu S.D. tabata sera for di e oranan di trabao.

Pa loke ta demanda di G., Fiscal a mustra cu G. a bay Balashi promer cu e auto a disparce y for di e tempo ey caba e tabata sinti falta di cosnan. Na opinion di Fiscal no por demanda daño riba S.D. y cu e ta pidi Hues pa rechaza e demanda. El a bisa cu e lo papia cu G. pa e manda e demanda pa Cuerpo di Polis cu ta responsabel pa loke falta den e auto.

SENTENCIA:

Durante e sentencia Hues a bisa cu a keda legalmente proba cu S.D. a horta un auto for di warda di Balashi. E auto tabata para un tempo caba na Balashi. Sinembargo esey no ta duna S.D. e derecho pa bay cu e auto. Hues a mustra cu S.D. a traha un tempo na Balashi y sa e procedura con lo por haya un auto. Hues a mustra cu S.D. a bisa cu un mecanico na warda di Balashi a bisa di a deshaci di e auto. A resulta cu no ta asina.

Na opinion di Hues, como Polis S.D. mester a check esaki. Hues a mustra tambe cu S.D. ta bisa cu e agente W. a duna permiso. W. ta nenga rotundamente. Hues a bisa cu e no ta kere loke S.D. a bisa.

Loke S.D. a haci ta castigabel. Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu S.D. ta Polis. Loke S.D. a haci ta tacha imagen di Cuerpo Policial. Hues a tene na cuenta tambe cu den pasado caba S.D. a keda avisa cu medida diciplinario pa algo similar.

Hues a confirma exigencia di Fiscal. El a condena S.D. na 140 ora di trabao pa comunidad y si e no cumpli cu esaki e lo mester bay 70 dia sera. Di e oranan di trabao mester kita e dianan cu tabata sera. Pa loke ta e demanda di doño di e auto, Hues a declara e doño no admisibel. Hues a bisa cu e auto tabata hopi tempo para na Balashi y no por determina ki tempo e cosnan a worde horta. Huez a bisa cu e polis aki ta danja nomber y imagen di cuerpo policial y ta atacha e confiansa. Vooral ora e polis aki a fungi como Chef van Dienst, pues e ta gosa di un posicion halto.

