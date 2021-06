Polis: Reglanan di maneho y prevencion na Gate nr.5 y Welcome Plaza

Tourism Oriented Police (TOP Oranjestad) conhuntamente cu partnersnan envolvi, ta anuncia lo siguiente. En conexion cu apertura di gate number 5 di Aruba Ports Authority cual lo wordo uza pa e pasaheronan di crucero e siguiente reglanan di operacion y prevencion lo wordo aplica. Esakinan tur ta pa mantene orden publico, operacional y siguridad di nos mes y nos bishitantenan.

Tambe TOP kier a recorda tur hende cu tin borchinan na Welcome Plaza cu ta indica cu esaki ta unicamente pa tour operators y havenpersoneel y cu tin orarionan stipula tambe. Esaki pa minimalisa e trafico pa nos mantene siguridad di esnan cu ta opera riba e tereno aki y nos bishitantenan. Tene cuenta cu e borchinan di trafico. Tambe lo tin controlnan extenso di tanto TOP Oranjestad conhuntamente cu DTP y DVG pa optimalisa e operacion na Gate 5.

Reglanan di operacion y prevencion pa Tours:

– Tur pasahero mester uza tapaboca (mondkapje)

– Mester tin handsanatizer abordo di e vehiculo

– Si por tene un lista di nomber di e pasaheronan y di cua barco nan a baha di dje

– Tuma tur medidanan di prevencion

Reglanan di operacion y prevencion Tour Operators :

– Tur tour operator mester uza nan tapaboca (mondkapje)

– Mester tuma 1.5 meter di distancia for otro

– No por causa ningun tipo di aglomeracion di hende

– 5 tour operator so lo wordo tolera cada banda di gate nr. 5. (10 tour guide) cada biaha un e next inline lo tuma su lugar. E otronan tin cu warda nan turno den nan vehiculo

– Mester para na luga asigna cu lo wordo marca. (distanciamento social)

Regreso for di e tours :

Regreso di tours tambe mester sosode na e drop off zone (parkeer haven diamonds international) pero den un manera responsabel pa evita aglomeracion di e pasaheronan.

Rental operators:

– Tur rental operators lo opera otro banda di caminda dus den e Welcome Plaza

– Solamente un personal pa compania

– Mester usa tapaboca (mondkapje)

– Mester tuma distancia di 1.5 meter for di otro (distanciamento social)

– si por sanitize e vehiculonan prome y despues di wordo entrega

Taxi:

– Tur Taxista mester usa nan tapaboca (mondkapje)

– Mester tin handsanatizer abordo di e vehiculo

– No por causa ningun tipo di aglomeracion di hende

– Taxinan lo opera for di nan taxi stand dilanti di Welcome Plaza

Pickup y drop off lo sosode na e dicho taxi stand

E taxi stand aki ta exclusivamente pa taxistanan

No por parkeer ningun vehiculo cu no ta taxi y tampoco por carga ni descarga carga na e dicho stand.

Unico exepcion cu lo tolera un taxista subi e Welcome Plaza si nan tin pasahero cu asistencia special (p.e. handicap) y lo mester drop off na e drop off zone indica. (parkeer haven Diamonds International)

Cuerpo Polcial Aruba ta spera di por a informa tur hende debidamente di e reglanan operacional y di prevencion. Tambe KPA ta gradici tur partnersnan envolvi pa e colaboracion y participacion den esaki.

