Dialuna marduga pabou di Hospital un persona a reporta na polis di un santa fe tx para riba caminda y e chauffeur mes ta drumi tras di stuur. Manera patruya a yega a topa cu e tx para den e parkeerplaats na Eagle Beach. E oficialnan a constata cu di berdad e chauffeur masculino ta burachi pero no tabata coriendo auto y tabata sosega. No ta prome biaha durante siman y siman tras di lomba mas patruya a atende cu e chauffeur aki caba of a haya yamada di turistanan cu e chauffeur tabata burachi tras di stuur.

E pregunta ta keda unda DTP ( Departamento Transporte Publico ta ? ) no tin e permiso pa controla y actua contra taxistanan asina cu ta bou influencia y por causa desgracia?, unda e controlnan ta den fin di siman, momento cu taxistanan ta core iresponsabel den cierto areanan of ta solamente un departamento cu ta core rond den auto di luho sin por actua pa e trabou cu mester keda haci.

