Dialuna atardi Polis motoriza patruyando a topa cu un homber riba harley davidson riba e caminda di Turibana. A dune seƱal pa para debi cu no tabata tin plachi number. E chauffeur no por a demostra documentonan di e harley y ni cu e tin rijbewijs. No a keda nada otro di haya un boet y kita e harley for di dje.