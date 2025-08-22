Diabierna anochi riba LG Smith Blvd Polis motorisa atento a tuma nota di maniobranan di draaimento di brommer y a bay tras di un di e brommernan cu luz pa para e motociclista pa atende cune. E motociclista a opta di hisa su velocidad pasando vehiculonan tur cu tin riba Camacuri. Aki e Polis motorisa a sigui su tras, na rotonde spiraal el a haci poco maniobra y despues a opta pa bay ariba direccion Mahuma. Na rotonde Mahuma e motociclista no a para y a subi e rotonde dal basta duro den un isuzu pickup cu tabata riba e rotonde. Aki e mucha homber a dal abou y keda herida.



Polis a detene di biaha pa no a para pa Polis. Despues di rato e mucha homber a keha di dolor na curpa y a pidi ambulance. Polis a bay mas leu y a controla su tas y a canta bingo, a haya un arma di candela carga y a pone cu a notifica departamento tecnico y fiscal. Fiscal a duna ordo pa tuma e brommer den beslag di biaha. Departamento tecnico a tuma e arma den beslag. E mucha homber a bay hospital deteni y un sub fiscal na hospital a informe di su detencion y manera cu e sali e ta bay cel y despues prizon pa warda e caso.