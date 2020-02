Polis motorisa a detene un motociclista pa intento di asesinato y tabata tin diferente control

Despues di parada di mucha San Nicolas y na puntonan strategico motorunit a eherce su controlnan.

E resultado di diadomingo di Unit Motorrijders ta como lo siguiente:

3 detencion pa maneha auto bou influencia di alcohol, di cual 1 chofer su rijbewijs a wordo kita;

2 detencion pa maneha auto of brommer sin rijbewijs

1 detencion na altura di Dr. Scheapmanstraat pa intento di asesinato door di manda su brommer riba e polisnan motorisa, menasa contra bida di e polisnan motorisa, resistencia contra su detencion, rijbewijs, seguro, helm y sin number di brommer paga; E chofer/ sospechoso aki recherche di San Nicolas a tume over pendiente di mas investigacion.

4 brommer confisca pa number no paga;

14 multa pa entre otro pa seatbelt, number di brommer no paga y sin helm.

Loke mester remarca ta cu mas o menos 150 auto a wordo para y e chofernan a wordo controla pa alcohol y nn a supla 0 ug/l. Por a observa cu pasaheronan si tawata mustra hopi cansa.

Cu otro palabra e chofernan a bira conciente cu no por maneha auto bou influencia di alcohol.

