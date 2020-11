Polis mester ‘traha cu loke tin’ tanten pa controla plachi di number te ora bin sistema modernisa

Nos a pasa caba e situacion den pasado caminda Polis dado momento tabata man yen ta para auto bao di sospecha cu no a paga su impuesto di vehiculo di motor. Vocero di Polis, Lito Lacle ta bisa cu di berdad tin cierto periodo cu di DIMP nan ta haya e lista di auto cu a paga, y consecuentemente Polis ta traha cu e lista aki.

Aworaki tin hopi plachi di number cu no a paga pa 2020, Cuerpo Policial su tarea ta pa controla esakinan, y tin basta plachi number oraño tambe coriendo rond cual ta Polis su tarea pa controla. Tur cifra cu Polis a haya e siman aki for di DIMP awor ta bay over pa e motorunit cu lo bay over na controlnan. Polis su tarea ta pa implementa ley y si tin ley cu esaki wordo cumpli, esaki ta deber pa Polis percura cu e control ta na su luga.

DIMP y diferente departamento ta bezig cu un sistema cu lo automatisa no solamente control riba belasting pero tambe riba seguro, di tal manera cu ora punch e number den un tablet por ehempel pa esaki wordo mira si a paga plachi di number of seguro. Na momentonan aki tin cu traha cu e situacion manera cu e ta, y Cuerpo Policial ta djis percura pa cumpli cu leynan cu ta na nan luga. “E unico cos cu nos por haci ta comunica y traha mas cera cu otro, y miho splicacion cu nos haya for di DIMP, ami ta transmiti esaki over na coleganan y hefenan di Cuerpo Policial cual despues ta bay wordo transmiti na coleganan riba veld”, segun sr. Lacle.

Aworaki tin un motorunit cu practicamente 10 colega riba caya 24/7 ta haci control. Den ultimo lunanan aki mas cu 2 mil multa a wordo reparti. Hefe di departamento di trafico ta bisa cu accidentnan a baha drasticamente por medio di Covid19. Hit and Run si a aumenta, y esaki ta hopi biaha pasobra no tin papelnan den otro. “Dus naturalmente nos controlnan mester sigui”, sr. Lacle ta subraya.

Polis kier pone pueblo na altura cu durante simannan cu ta bin lo tin control mas extenso, mester djis percura pa cumpli cu bo deber como ciudadano di tin bo seguro y plachi di number paga pa evita haya multa.

