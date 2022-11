Diamars atardi pa 5:05pm central di polis ta wordo notifica cu tin un boto cu problema di motor. Central di polis ta pasa e informacion pa RadarKamer y na nan turno a contact e persona riba e boto. E persona ta splica cu enberdad e tin problema cu motor di boto y cu nan ta riba anker.

A pidi e persona pa nan posicion. E persona no por a duna esaki paso e no tin GPS, ni holoshi cu GPS ni VHF Radio abordo. A puntra e persona den ki area e ta, cuanto miya leu e ta foi tera y kiko eta wak. E persona a informa cu e ta calcula cu e ta 1 miya for eagle beach. Straight su dilanti e por wak hospital. A keda na linea cu e persona. Radar Kamer a coordina cu Maritiem pa duna asistencia. Na yegada di Maritiem a logra start e motor y a guia e boto te na canto. Ta trata di e boto A-381 registra bou di e nomber “Michenine”.

Kier a consientisa y recorda doñonan di boto cu e siguiente tips prome subi lama:

-Informa famia of un amistad/conocir unda bo lo bay y na cua area (posicion).

-Con largo ta keda riba lama (orario)

-Cabuya largo y anker

-Percura pa tin un GPS

-VHF Radio

-Celular Full RecargA

-Lifejacket

-Flair pa anochi (señal di luz)

-Suficiente awa

Y si haya problema riba lama por yama central di polis nr 100 .

Radar Kamer y Maritiem tey pa sirbi nos comunidad den nos awanan territorial.