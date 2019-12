Polis Maduro den libertad: Su ex denuncia cu e agente lo tabata tin bala scondi ( posibel denuncia falso )

Diabierna mainta landsrecherche a detene e oficial hoben C.Maduro cu ta traha na warda di Playa, ta trata di un oficial cu no tin ningun problema cu ningun hende y ta un persona hopi keto y e detencion tabata un baño di awa frieu pa varios colega. ( Den oranan di atardi Cuerpo Policial a informa cu e agente policial C.Maduro despues di a wordo interoga a recobra su libertad.

E otro banda di e caso, cu casi por a costa trabou di e Polis debi na Jaloezie.

Kico a conduci na e detencion cu ta mustra uno falso

E homber A. Farro cu ta ex di e Polis Maduro cu e tin yiu cune pa algun tempo caba ta molestiando e dama, persiguiendo e y haci e dama Polis a sufri violencia domestico na mas cu un ocasion for di e homber Faro. E homber faro na varios biaha burachi tabata molestia e agente policial y hasta batie pero patruya policial NO tabata haci caso di detene e homber nada djis laga e homber den libertad y ni detene pa buracheria y maltrato.

Cos a bay for di man riba un 6 December den careda di 10 or anochi na un cas na Macuarima unda e homber Faro a bolbe presente bebi y molestia e famia haci drama benta cosnan abou y a bay cu e yiu chikito anochi laat riba caya, y e bebi tras di stuur. Polisnan di biaha a keda avisa di e caso aki pero a bay busca e homber y e homber a laga e yiu otro caminda. Posiblemente e dama no kier un relaciona mas cu e homber debi na tur loke el a pasa den man di e homber abusivo aki a pone cu nan a separa y cos a draai 360 grado y posibelmente lo kier a haci un vengansa cu su trabou.

E homber Farro a bay asina leu di bay haci denuncia na Landsrecherche informando cu e polis Maduro cu ta su ex pareha tin arma y muncionnan extra cu no ta di dje. Esaki a conduci cu landsrecherche a bay detene e agente policial pa interogacion y atardi el a Sali den libertad pasobra landsrecherche a haya tur e informacion corecto cu nan tin mester.

Pa conclui esaki ta mustra jaloezie y un homber porta NO bon di cabes unda problema di alcohol tine asina a bay na entrega un posibel denuncia falso na autoridad debi cu el a hiba dos bala na warda bisando e polis tin e balanan aki scondi. Awor investigacion di departamento forensico tin saca afo si ta bala di polis y si tin vingerprint di e polis, y si no tin nada di e polis y ta di e homber so, e homber Farro lo tin cu wordo yama pa splica di unda el a saca e balanan y si denuncia ta falso lo tin cu keda deteni pa haci denuncia falso na autoridad y perhudicando un persona pa motibo di jaloezie di ex pareha.

