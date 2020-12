Polis lo ‘walk out’ durante temporada di fiesta si no haya contesta di Gobierno

“Nos ta bringando pa nos derechonan, nos ta wordo discrimina mirando cu nos ta unico Polis den Antiyas cu ta corta den nan salario, y pa colmo ta ‘tot nadere orde’, esey sigur nos no ta accepta y ta exigi claridad,” segun presidente di SPA, Joselito Dirks

Awe sindicato di Polis tabata tin un reunion di caracter extraordinario pa motibo riba e disgusto cu tin recientemente cu ta wordo corta den salario di Polis, y den cuadro di loke a Sali recientemente di sindicato SIWA caminda a trece afo cu tin 19 compania estatal cu no ta contribuyendo cu FASE.

Esaki ta mustra duidelijk cu gobierno no ta transparente cu nan segun e sindicato SPA a trece dilanti, y nan kier claridad riba esaki. Miembronan a exigi dus pa un reunion urgente tuma lugar awe anto sindicato di Polis a tuma algun decision. E sindicato tin contacto constante cu sindicatonan di Polis di Antiyas, ta intercambia idea tambe cu nan. Sindicato di Corsou a informa cu pa locual ta sindicato di Antiyas completo, ni un florin a wordo kita for di nan salario, al contrario nan ta hayando un calamiteidstoelage di 75 florin pa dia.

Cu otro palabra, nan ta cobra salario completo, nan ta cobra calamiteidstoelage, y nan ta cobra nan overtime. E pregunta a bin e ora pa kico tin excepcion pa Polis di Aruba, si tur ta cay bao mesun Reino, bao di mesun Landspakket.

Durante reunion di awe, bini dos mocion: miembronan ta exigi pa sindicato di Polis traha un carta y manda pa Knops na Hulanda, pa exigi contesta riba pa kico mester corta salario di polis di Aruba, mientras cu full Antiyas no a experiencia esaki si ta papia di mesun Landspakket. E di dos mocion cu a bini ta pa traha un carta pa Minister di Husticia pa exigi informacion riba ki tempo e calamiteidstoelage ta bay wordo paga, pasobra for di basta luna caba esaki lo bini pero no a pasa ainda. Den e carta, miembronan ta exigi pa bin un ultimatum te dia 10 december, si pa e dia aki no tin contesta di gobierno, den temporada di fiesta aki Polisnan lo bay ‘walk out’ segun sindicato SPA.

