Polis lo por controla automobilistanan cu plachi di number ilegal riba nan auto

Aña no a ni caba, ya caba tin problemanan cu plachinan di number pa cual tin criticanan dirigi ariba DIMP. Sra. Meverly Romano, vocero di DIMP ta amplia.

Ainda DIMP no a entrega e plachinan di number 2019, ya cu esakinan no a yega Aruba mes ainda. P’esey no a otorga niun plachi di 2019. Tin automobilistanan cu ta uzando plachinan di number di un otro aña, cu pa casualidad e color tabata mescos, oraño cu blanco, y core cun’e. Esaki ta duna un mal impresion, y tin cliente cu ta reclamando cu nan a haci pago pa number di auto 2019, y cu nan no ta haya e plachi, mientras otro nan.

Esaki ta un di e motibonan pa cual a saca e publicacion y di biaha a pone esaki ariba nan pagina di Facebook. Personanan cu ta coriendo cu plachi di number oraño cu blanco ta totalmente ilegal, ya cu esey no a plachi di 2019. E persona cu ta haci (print) esaki, e ta haciendo algo ilegal y esaki ta algo cu DIMP ya caba a tuma contacto cu Cuerpo Policial pa nan por tin atencion ariba esey ariba caminda. Esey ta loke a sosode, segun Sra. Romano.

Pa loke ta e criticanan di clientenan, cu tin otro hende ta core cu otro plachi di otro color, tin di carton, di sticker, pero e clientenan cu tin berdaderamente un otro forma di number traha ariba nan auto, mayoria di nan ta clientenan cu tin un carta di permiso di DIMP cu nan tin mag di traha un ‘zelfgemaakte plaat’, mientras cu nan tin e plachinan dne bestelling, cual actualmente ta esun valido (blauw cu blanco). E plachi aki, ora cu no tin’e den stock, pa e cliente subi caminda cu su auto, ta bisa e cliente cu e ta haya un carta di permiso y e carta ey ta valido solamente pa 30 dia. Y e cliente mag di traha un plachi su mes. Loke a sosde ta cu e cliente ta bay uza cualkier otro plachi cu ta. E ta bay busca algo kisas preto cu blanco, e ta trah’e den forma di carton, of den otro color. Esey ta loke cu ta pasando ainda. E clientenan cu tin e carta di permiso, ariba esey polis tin atencion, y nan por para e automobilista y por pidi’e un carta di permiso, y si e cliente tin’e, polis no ta haci fastioso.

Pero e post ariba Facebook ta dirigi specificamente ariba e personanan cu kier a purba di burla di e sistema. Es decir cu nan no tin e carta di permiso, pero toch nan kier bay pone un plachi cu ta duna e impresion cu ta di aña 2019, y cu nan ta keda core cun’e. Esey a crea tur e discusion.

Aworaki, segun Sra. Romano, e unico personanan cu por pone algo otro ariba nan auto, ta e personana cu tin e carta di permiso. Nan tin e permiso pa traha un ‘zelfgemaakte plaat’ pa pone ariba nan auto. Esey ta pasobra nan plachi den bestelling. Ta papia aki di 2018. Y si DIMP no tin e plachi ey den stock, e ora ta duna nan e permiso, cu den tal forma cu toch nan por subi caminda. Pero si polis para nan, ta puntranan pa e carta di permiso. Pero loke a pasa tambe, ta cu tin hende ta traha e plachinan ey, den ki colo cu ta, e ta algo falso, sin permiso cual ta ilegal. Esey ta loke a cumisna pasa pa 2019, tin hopi persona, ya cu DIMP ta hayando e indicacion aki, ta keriendo cu ya caba a cuminsa otorga e plachinan di 2019. A bisa for di cuminsamento caba, cu e plachinan ta planea pa yega fin di november, despues a resulta cu ta pa mita di december. A bisa e clientenan cu ta habri e posibilidad di pago, pero cu e plachinan no ta disponibel ainda.

Pero esunnan cu cumpra auto awo, y DIMP no tin e plachi number pa nan, no ta laga traha e plachi blauw mas, ta dunanan un carta di permiso cu nan mag di pone un plachi nan mes, pero semper y cuando cu nan tin e carta di permiso ey, cu si acaso polis para nan, semper por mustranan cu nan mag di haci’e. Y asina cu haya e plachinan di 2019, lo bay anuncia esaki tambe y lo avisa tur esunnan cu a paga, cu nan lo por cuminsa busca nan plachi di 2019.

No ta e intencion pa tur hende cuminsa pone plachi oraño cu blanco ariba nan auto, esey sigur no ta algo cu lo desea, segun Sra. Meverly Romano, vocero di DIMP.

