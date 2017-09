Hopi chauffeur ta kere cu nan por dal otro vehiculo y core bay cu nunca nan no ta wordo gara pa autoridad, pero departamento di trafico ta sigui haya autonan cu ta ocasiona hit & run. Na Madiki a topa cu un toyota corolla cu a comete un hit & run y a haya e vehiculo na e cas, a resulta cu e auto no tabata tin ningun documento cu no a keda nada otro cu e oficial a tuma e auto den beslag.