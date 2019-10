Polis di Texas cu a tira data mata a tuma retiro

Un polis di Texas cu a tira un dama for di un bentana di cas mata, a tuma su retiro.

Atatiana Jefferson di 28 aña di edad tabata hunga Playstation hunto cu su subrino y dado momento polis a yega na e cas pa tira un bista pa wak ta dicon e porta principal tabata habri, e polis cu a tende zonido y a wak hende den e cas a actua mucho lihe y tira dirigi. Atatiana a keda herida y muri banda di e subrino di 8 aña, autoridadnan ta informa cu e polis Aaron Dean di 35 aña di edad ta esun cu a tira e dama. El a drenta cuerpo for di aña 2018. Cuerpo policial a hasta saca e video cu a keda graba for di su camara cu e tin pega riba su paña y por a tuma nota cu e ta bisa e dama pa hisa su man pero e no ta informa e persona cu ta polis e ta. E hefe ta lamenta e echo aki y e polis lo bay keda persigui pa lei pa e caso aki.

