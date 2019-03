Polis di Inteligencia Venezolano cu a gaña di ta desertor deporta for di Colombia

BOGOTA, Colombia- Migracion Colombia a anuncia e deportacion for di e pais di un polis Venezolano, di 28 aña di edad, identifica cu e alias “Pau Pau”, cu a drenta pidiendo refugio pasobra cu e tabata huy di e regimen di Nicolas Maduro, pero realmente e tabata buscando pa inflitra y manda informacion di inteligencia.

E muhe a yega Colombia sigurando cu e tabata huy di e condicionnan cu e Forsa Publico Venezolano tabata tin causa door di e dictadura di Nicolas Maduro. Pero Migracion Colombia y Ehercito Nacional a haya inconsistencianan den su declaracionnan.

Ora di comproba e testimonio di “Pau Pau” cu otro fuentenan, autoridadnan tabata por a comproba cu e interes berdadero tabata di obtene informacion di con Colombia tabata efectua e procedimentonan cu e desertornan Venezolano.

“Nos tin un filtro di control pa constata cu e personanan cu ta bin cu bon intencion nos pais y no ta bin haci trabao di inteligencia of actividadnan cu por pone nos siguridad na peliger. Asina nos a identifica e persona aki”, Christian Krüger, director di Migracion Colombia a splica.

Autoridadnan a determina cu e muhe tabata representa un risico pa siguridad nacional pa cual el; a wordo explusa di teritorio Colombiano. E tin un prohibicion di entrada pa un periodo di 10 aña desde e fecha di awa y despues cu e tempo pasa, e lo mester pidi un visa si e kier drenta bek.

Esaki no ta e unico caso registra pa Migracion Colombia. Siman pasa seis agente di agentenan di inteligencia di e regimen di Maduro cu tabata kier a sabotia e concierto di solidaridad realisa na Cucuta.

Di otro banda, informenan ta indica cu te cu diahuebs 28 di februari, a raporta e yegada di 567 miembro di e Forsanan Militar di Venezuela, cu a deserta y ta buscando refugio na Colombia.

