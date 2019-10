Polis di Corsow bezig cu caso di secuestro di stagiaire Hulandes

Polis di Corso ta pidiendo pa tip riba e secuestro cu a sosode mas of menos dos luna pasa di un stagiaire. E mucha muhe a wordo obliga pa saca placa for di ATM y despues el a wordo mara y tira den mondi. Medionan di comunicacion di Corsow a duna informacion cu ta trata aki di un mucha muhe Hulandes. E mucha muhe a wordo secuestra dia 25 di Augustus dor di un homber y un muhe den un auto despues cu esaki a sali di un comemento. El a wordo mara y su wowonan a wordo tapa y despues a bai cune na dos ATM. E caida for di auto, e mucha muhe a sobrevivi y mientrastanto ta na cas serca su hendenan. Polis di Corsow ta pidiendo pa yudansa p’asina resolve e caso aki. Polis a saca grabacionnan di video caminda por mira e supuesto sospechosonan. Pa loke ta identidad di e mucha muhe, polis no a duna informacion.

Comments

comments