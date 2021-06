Polis di bario Madiki a kita autonan sin documento for di caminda

Diahuebs merdia e polis di bario di Madiki a keda pidi pa presenta na Paradijs pa un caso unda tin garashi clandestino tumando luga y tin vehiculonan sin documento ta wordo usa pa core riba caminda. E oficial a presenta y a constata berdad cu e persona ta coriendo pickup cu no tin nada di documento riba caya y no a keda nada otro di kitanan for di caminda. Esaki ta te ora cu e doñonan di e pickup regla e documentonan na ordo. Polis a papia cu e persona over e uso di garashi riba caminda publico cu no ta su tereno.

