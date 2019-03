Polis di bario di Oranjestad hunto cu FCCA cu accion policial den Bushiri

Dialuna polis di bario di districto di Oranjestad conhuntamente cu personal di wijk –en woningbegeleidster di FCCA a cuminsa un proyecto di limpiesa den e bario di Bushiri. Recientemente a tuma luga un reunion na unda tur dos partido a sinta hunto pa cuminsa cu proyecto den e bario di Bushiri.

E problema den e bario ta e hecho cu e residentenan ta haya molester di aglomeracion di cierto gruponan. Autonan bieu para riba caminda, tambe autonan sin number y /of autonan cu ta daña pa tempo largo cu ta para den e parkeerplaats cu ta destina pa esunnan cu ta bibando eynan y tambe para riba tereno publico.

Durante e accion a kita 17 auto for di caminda publico.

Lo bay pone atencion na bendemento di droga den e bario, cacho cu ta cana los y hopi mas. Den e proyecto aki personal di FCCA conhuntamente cu polis di bario di districto di Oranjestad a bay over na informa tur e residente pa loke ta e accion cu a tuma luga dialuna.

Tur e autonan para riba caminda publico cu nan number di auto no ta paga a wordo getakel y hiba warda di Balashi. E doñonan lo tin di bin cu nan papelnan na ordo y pa asina nan por haya nan auto bek.

E proyecto aki lo bay tuma lugar den mas barionan di Oranjestad durante e temporada cu ta bin.

Comments

comments